«Ливерпуль» изучает ситуацию вокруг нападающего «Милана».
Пулишич может вернуться в АПЛ
около 4 часов назад
Английский Ливерпуль уже после закрытия зимнего трансферного окна начал рассматривать варианты усиления команды летом, при этом особое внимание снова уделяется линии атаки.
Одним из потенциальных кандидатов для красных может стать американский нападающий Милана Кристиан Пулишич.
Как сообщает Николо Скира, английский клуб проявляет интерес к 27-летнему игроку, который ранее выступал за Челси. Контракт футболиста с годовой зарплатой 4 миллиона евро плюс миллион евро бонусов действует до 2027 года. Милан, в свою очередь, старается продлить соглашение с Пулишичем на более длительный срок, чтобы обезопасить его от возможной продажи. В текущем сезоне на счету американца 10 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах.