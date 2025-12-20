Ливерпуль в большинстве на выезде победил Тоттенхэм
Красные завоевали три очка
около 7 часов назад
В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем стадионе принимал Ливерпуль. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Хозяева остались в меньшинстве на 33-й минуте – красную карточку получил Хави Симонс.
Ливерпуль вышел вперед на 56-й минуте благодаря точному удару Александера Исака. Через несколько минут шведский форвард получил травму и покинул поле. На 66-й минуте Уго Экетике удвоил преимущество гостей.
Тоттенхэм в конце игры сократил отставание – отличился Ришарлисон. В компенсированное время красную карточку получил еще один игрок «шпор» – на этот раз Кристиан Ромеро.
В настоящее время Тоттенхэм занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. Ливерпуль поднялся на пятую позицию, набрав 29 баллов.
АПЛ, 17-й тур
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2
Голы: Ришарлисон, 83 – Исак, 56, Экетике, 66.