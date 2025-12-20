Павел Василенко

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем стадионе принимал Ливерпуль. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева остались в меньшинстве на 33-й минуте – красную карточку получил Хави Симонс.

Ливерпуль вышел вперед на 56-й минуте благодаря точному удару Александера Исака. Через несколько минут шведский форвард получил травму и покинул поле. На 66-й минуте Уго Экетике удвоил преимущество гостей.

Тоттенхэм в конце игры сократил отставание – отличился Ришарлисон. В компенсированное время красную карточку получил еще один игрок «шпор» – на этот раз Кристиан Ромеро.

В настоящее время Тоттенхэм занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. Ливерпуль поднялся на пятую позицию, набрав 29 баллов.

АПЛ, 17-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Ришарлисон, 83 – Исак, 56, Экетике, 66.