В Ливерпуле уже готовятся к возможному расставанию с Мохамедом Салахом летом, однако развитие событий на трансферном рынке может ускорить этот процесс. По информации Football Transfers, египетский вингер может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что ситуация напрямую зависит от будущего правого вингера Борнмута Антуана Семеньо. Если Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед сделают официальное предложение вишенкам относительно трансфера ганского футболиста, Ливерпулю придется ответить другим грандам, так как именно Семеньо является приоритетной целью красных. Именно этот сценарий может повлиять на решение относительно дальнейшей роли Салаха в команде; Ливерпуль захочет продать египтянина, чтобы приобрести Семеньо.

Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. За это время он провел 421 матч во всех турнирах, забил 250 мячей и отдал 117 результативных передач, став одним из самых успешных игроков в истории клуба.

Действующий контракт 33-летнего вингера с мерсисайдцами рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста в настоящее время составляет около 30 миллионов евро.