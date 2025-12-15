Тренер Тоттенхэма Томас Франк прокомментировал поражение своей команды от Ноттингем Форест со счетом 0:3. Своими впечатлениями он поделился в интервью BBC.

«Это было страшно разочаровывающе. Это просто невыносимо, раздражает. Это была плохая игра. Особенно первый тайм, мы выглядели разрозненно в целом. Мы не выиграли достаточно единоборств. А потом мы не могли найти друг друга передачами, казалось, мы теряли мяч каждый раз, когда его перехватывали.

Очевидно, первые два гола – это две ошибки, такое случается. Нам нужно работать, чтобы быть стабильнее. Сегодня мы делаем два шага вперед и один шаг назад.

Дело не в отдельных игроках. Мы все вместе, мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Ужасно раздражает, что сейчас мы так играем. Возьмем просто передачи, я думаю, мы раза 20 теряли мяч на простых передачах», – сказал Франк.