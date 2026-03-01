Ливерпуль в матче с семью голами разобрался с Вест Хэмом. Видео
Мерсисайдцы не отпускают конкурентов
около 21 часа назад
Фото - ФК Ливерпуль
Ливерпуль разобрался с Вест Хэмом в поединке 28 тура АПЛ. Матч завершился со счетом 5:2.
Голы Экитике, ван Дейка и Мак Аллистера в первом тайме обеспечили комфортное преимущество чемпиона Англии перед перерывом.
Вест Хэм, в свою очередь, ответил своим голом в раздевалку, когда Соучек отыграл один гол.
После этого Гакпо сделал счет 4:1, а лондонцы ответили еще одним голом Кастельяноса.
Финальным аккордом встречи стал пятый гол Ливерпуля, когда Дисаси срезал мяч в собственные ворота после навеса Фримпонга.
АПЛ. 28 тур
Ливерпуль - Вест Хэм 5:2
Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Мак Аллистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси, 83 (автогол) — Соучек, 49, Кастельянос, 75