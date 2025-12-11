Павел Василенко

Ливерпуль оказался в центре новой волны напряженности — клуб заблокировал возможное прощание Мохамеда Салаха с болельщиками. Египтянина неожиданно исключили из состава на матч против Интера, а также он пропустит поединок АПЛ с Брайтоном. Как сообщает The Telegraph, истинной причиной может быть нежелание клуба допустить публичное прощание игрока с фанатами, ведь это резко снизило бы его рыночную стоимость.

Сезон для Ливерпуля складывается непросто, и противоречивые события вокруг Салаха лишь добавляют хаоса. Главный тренер Арне Слот исключил звезду из состава после его комментариев, а сам футболист даже не полетел вместе с командой в Милан. Также ожидается, что он не появится на поле до конца года.

Его окружение получило сигнал, что Салах может отправиться на подготовку к Кубку Африканских Наций раньше, чем планировалось. Первоначально он должен был оставаться в клубе до 15 декабря, но теперь сроки могут измениться — что фактически означает досрочное прекращение его выступлений за Ливерпуль в 2025 году.

По информации The Telegraph, решение не выпускать Салаха на матчи имеет скрытую финансовую логику. Клуб боится, что громкая сцена прощания на «Энфилде» будет воспринята как подтверждение неминуемого трансфера, а это может резко сбить цену во время зимнего окна. Таким образом, Ливерпуль стремится сохранить максимальную стоимость своего ключевого актива.

Будущее Салаха остается неопределённым. Интерес к звёздному вингеру со стороны Саудовской Аравии не угасает — одним из наиболее активных претендентов снова называют Аль-Хиляль.