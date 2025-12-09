Названы шесть клубов, куда может перейти Салах
Европейские гранды, Саудовская Аравия и МЛС следят за ситуацией вокруг форварда
29 минут назад
Вокруг будущего Мохамеда Салаха усилились слухи. По данным журналистов Indykaila News, форвард Ливерпуля рассматривает возможность смены клуба уже во время зимнего трансферного окна. Египтянин готов продолжить карьеру в другой команде, и вариантов у него более чем достаточно.
Сразу три европейских гранда следят за ситуацией: мадридский Реал, каталонская Барселона и мюнхенская Бавария. Каждый из этих клубов может стать новой точкой карьерного маршрута Салаха, если тот решит попрощаться с Англией.
Параллельно остается актуальным направление Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль уже интересовался игроком и имеет ресурсы, чтобы оформить трансфер. Саудовская Премьер-лига готова предложить Салаху одну из самых больших зарплат в мировом футболе.
Еще несколько вариантов есть в МЛС. По информации The Athletic, египтянин может получить предложения от Чикаго Файр или Сан-Диего. При этом отмечается, что Интер Майами, где выступает Лионель Месси, не рассматривает Салаха — клуб сфокусирован на другом трансферном приоритете.
Как известно, Салаха исключили из заявки на матч Лиги чемпионов против Интера после его открытой критики решения тренерского штаба и недовольства ролью в команде.
