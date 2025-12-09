Вокруг будущего Мохамеда Салаха усилились слухи. По данным журналистов Indykaila News, форвард Ливерпуля рассматривает возможность смены клуба уже во время зимнего трансферного окна. Египтянин готов продолжить карьеру в другой команде, и вариантов у него более чем достаточно.

Сразу три европейских гранда следят за ситуацией: мадридский Реал, каталонская Барселона и мюнхенская Бавария. Каждый из этих клубов может стать новой точкой карьерного маршрута Салаха, если тот решит попрощаться с Англией.

Параллельно остается актуальным направление Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль уже интересовался игроком и имеет ресурсы, чтобы оформить трансфер. Саудовская Премьер-лига готова предложить Салаху одну из самых больших зарплат в мировом футболе.

Еще несколько вариантов есть в МЛС. По информации The Athletic, египтянин может получить предложения от Чикаго Файр или Сан-Диего. При этом отмечается, что Интер Майами, где выступает Лионель Месси, не рассматривает Салаха — клуб сфокусирован на другом трансферном приоритете.

Как известно, Салаха исключили из заявки на матч Лиги чемпионов против Интера после его открытой критики решения тренерского штаба и недовольства ролью в команде.