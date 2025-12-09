По информации, распространенной инсайдером Джеймсом Уотлендом, сразу несколько ведущих футболистов «красных» выражают серьезное недовольство работой главного тренера Арне Слота в Ливерпуле.

По данным источника, защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Мохамед Салах находятся среди тех, кто настаивает на отставке нидерландского специалиста. Сообщается, что их позицию поддерживают и некоторые другие игроки первой команды.

Арне Слот возглавил Ливерпуль летом прошлого года и уже в дебютном сезоне привел клуб к чемпионству в Английской Премьер-лиге. Однако нынешний розыгрыш складывается значительно сложнее: после 15 туров Ливерпуль находится лишь на девятой позиции в турнирной таблице.

Ситуация вокруг тренера продолжает развиваться, а внутри клуба сохраняется напряженное ожидание по поводу дальнейших решений руководства.

Сегодня, 9 декабря, Ливерпуль без Салаха сыграет против Интера в Лиге чемпионов.