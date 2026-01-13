Ливерпуль завершал программу 3-го раунда Кубка Англии домашним поединком против Барнсли. Чемпион Англии провел мастер-класс для представителя Лиги 1.

Подопечные Арне Слота уверенно расправились с андердогом, гарантировав себе выход в следующий раунд старейшего футбольного турнира в мире.

Яркий старт команды из Лиги 1 затмил гол Собослая. Венгерский футболист на 9-й минуте пробил потрясающим ударом в левый угол ворот.

Ливерпуль продолжал давить и удвоил своё преимущество на 36-й минуте. Фримпонг на фланге обыграл своего оппонента и пробил мимо кипера Барнсли.

Перед перерывом гости вернули себя в игру, заставив Собослая ошибиться, что позволило Барнсли сократить отставание в счете.

Барнсли продержался до заключительных минут, когда Вирц и Экитике окончательно сняли вопрос о победителе пары.

Кубок Англии. 3 раунд

Ливерпуль - Барнсли 4:1

Голы: Собослай, 9, Фримпонг, 36, Вирц, 84, Экитике, 90+4 - Филлипс, 40