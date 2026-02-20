Главный тренер Вереса Олег Шандрук подвел итоги стартового матча 17 тура УПЛ против СК Полтава (3:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

На самом деле, мы просто оказались неготовыми к большому количеству длинных передач и верховой борьбе, игре на подборах. Именно здесь мы проигрывали. И проблема не в том, что соперник предложил такую игру, к которой мы, в общем, готовились. А проблема как раз была в том, что мы не смогли перестроиться во время первого тайма. Большая проблема была в этом. И только перерыв внес коррективы в нашу игру. По моему мнению, мы выглядели лучше во втором тайме. В перерыве игроки сами поняли и даже между собой говорили о том, что мы должны выигрывать борьбу в воздухе и второй мяч. Я лишь подтвердил эти слова. Да, у нас был замечательный мужской разговор - это нормально. И игроки просто начали больше требовать от самих себя. Вот и все, - сказал Шандрук.