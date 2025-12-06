ЛНЗ закрывал первую половину сезона матчем 15 тура УПЛ против Оболони. Игра в Черкассах завершилась со счетом 3:0.

Почти всю первую половину команды присматривались друг к другу, пока на 37-й минуте не произошла фатальная ошибка Федоровского. Вратарь Оболони вышел на перехват подачи Кузика, позволив мячу оказаться в своих воротах.

Оболонь пыталась изменить ситуацию на поле, однако соперник воспользовался перестроением противника, позволив Яшари сделать ассист на Ноникашвили и самому отличиться с передачи Проспера, который проводит последние матчи за черкасчан на фоне слухов о возможном переходе в Шахтер.

Победа ЛНЗ позволила на несколько часов потеснить Шахтер с первого места в турнирной таблице, который за считанные минуты начнет свой матч против Колоса.

УПЛ. 15 тур

ЛНЗ - Оболонь 3:0

Голы: Кузик, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84