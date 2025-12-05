В 15-м туре Украинской Премьер-Лиги Динамо сыграет на выезде с дебютантом чемпионата Кудривкой. Для «бело-синих» эта встреча станет исторической, так как команда впервые встретится с этим клубом.

Перед матчем главный тренер Игорь Костюк получит значительное усиление: сразу три игрока вернулись после травм и снова присоединились к тренировкам.

Николай Шапаренко и Шола Огундхана, пропустившие матч с Полтавой, снова тренируются в общей группе и готовятся к игре с Кудривкой. Ожидается также возвращение Кристиана Биловара.

Ранее стало известно, что легионер Динамо покинул Украину.