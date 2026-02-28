ЛНЗ в центральном матче 18 тура УПЛ принимало Полесье. Матч в Черкассах завершился со счетом 1:3.

Житомиряне на первых минутах смогли провести быстрый гол, автором которого стал Андриевский. До перерыва Полесье увеличило преимущество в счете, когда дебютным голом в УПЛ отметился зимний новичок Эммерллаху.

После перерыва ЛНЗ удалось постепенно отодвинуть игру от собственных ворот. Поступательное давление на ворота Полесья привело к ошибке, следствием которой стал выход Ассиньора на ворота Волынца, подарив интригу на заключительные минуты встречи.

В последние минуты встречи вышедший на замену Гайдучык протащил мяч и мощным ударом принес Полесью вторую победу после возобновления УПЛ.

УПЛ. 18 тур

ЛНЗ - Полесье 1:3

Голы: Ассиньор, 73 - Андриевский, 4, Эммерллаху, 33, Гайдучык, 83