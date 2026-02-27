Ярмоленко догнал Селезнева в историческом списке бомбардиров УПЛ
Сколько голов в чемпионатах Украины уже у опытного вингера?
1 день назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко отметился голом в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины против Эпицентра (4:0). 36-летний футболист вышел на поле после перерыва, заменив Богдана Редушку на 62-й минуте, а уже через три минуты результативно завершил атаку киевлян – Ярмоленко элегантно перебросил голкипера гостей Никиту Федотова.
Этот мяч стал для Ярмоленко пятым в текущем сезоне. Также он довел свой общий показатель результативности в чемпионате Украины до 117 голов, благодаря чему догнал Евгения Селезнева в историческом списке лучших бомбардиров УПЛ. Лидером рейтинга остается Максим Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины
- Максим Шацких – 124
- Сергей Ребров – 123
- Андрей Ярмоленко – 117
- Евгений Селезнев – 117
- Андрей Воробей – 105
- Жуниор Мораес – 103
- Александр Гладкий – 99
- Александр Гайдаш – 95
- Марко Девич – 90
- Сергей Мизин – 90
Смотрите обзор матча Динамо – Эпицентр!
Поделиться