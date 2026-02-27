Сергей Разумовский

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко отметился голом в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины против Эпицентра (4:0). 36-летний футболист вышел на поле после перерыва, заменив Богдана Редушку на 62-й минуте, а уже через три минуты результативно завершил атаку киевлян – Ярмоленко элегантно перебросил голкипера гостей Никиту Федотова.

Этот мяч стал для Ярмоленко пятым в текущем сезоне. Также он довел свой общий показатель результативности в чемпионате Украины до 117 голов, благодаря чему догнал Евгения Селезнева в историческом списке лучших бомбардиров УПЛ. Лидером рейтинга остается Максим Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины

Максим Шацких – 124 Сергей Ребров – 123 Андрей Ярмоленко – 117 Евгений Селезнев – 117 Андрей Воробей – 105 Жуниор Мораес – 103 Александр Гладкий – 99 Александр Гайдаш – 95 Марко Девич – 90 Сергей Мизин – 90

Смотрите обзор матча Динамо – Эпицентр!