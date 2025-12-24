Сергей Разумовский

Арсенал вышел в полуфинал Кубка английской лиги после сверхдраматичного четвертьфинала против Кристал Пэлас. Основное время завершилось с счетом 1:1, а судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти, в которой лондонцы оказались точнее – 8:7.

После завершения четвертьфинальной стадии стали известны все пары 1/2 финала турнира. В полуфинале Арсенал сыграет с Челси, а в другом противостоянии Ньюкасл встретится с Манчестер Сити.

Важно, что на этой стадии команды определят финалистов в формате двухматчевой дуэли – с домашней и выездной игрой. Первые полуфинальные поединки запланированы на 13–14 января, а ответные матчи должны состояться 3–4 февраля.

Ранее лидер Арсенала вернулся к тренировкам.