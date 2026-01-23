Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был экстренно госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья после того, как болезнь вызвала серьезные осложнения на сердце специалиста. Об этом сообщает издание ProSport.

«Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а потом меня выписали.

Но за это время я подхватил сильный грипп и снова был госпитализирован, потому что у меня также была высокая температура, 39 градусов.

Я нахожусь под наблюдением врачей, надеюсь, скоро поправлюсь», – сказал Луческу.