Луческу срочно госпитализировали в Румынии
Известны подробности
около 7 часов назад
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был экстренно госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья после того, как болезнь вызвала серьезные осложнения на сердце специалиста. Об этом сообщает издание ProSport.
«Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а потом меня выписали.
Но за это время я подхватил сильный грипп и снова был госпитализирован, потому что у меня также была высокая температура, 39 градусов.
Я нахожусь под наблюдением врачей, надеюсь, скоро поправлюсь», – сказал Луческу.
Луческу возглавлял Динамо с 2020 по 2023 гг. За это время киевляне завоевали три трофея, став победителями чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.
Мирча также был главным тренером Шахтера (2004-2016) и завоевал 22 трофея: восемь чемпионств, шесть Кубков и семь Суперкубков Украины, Кубок УЕФА.