Павел Василенко

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу снова столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые заставили его срочно пересмотреть ближайшие планы. По информации издания Golazo, 80-летнего специалиста недавно госпитализировали в кардиологическое отделение из-за осложнений в работе сердца.

Именно состояние здоровья стало причиной отмены поездки Луческу в Турцию, запланированной на 4 января. Тренер намеревался посетить зимние сборы клубов чемпионата Румынии, чтобы лично оценить форму игроков, которые потенциально могут быть вызваны в национальную сборную. Однако в решающий момент врачи настоятельно рекомендовали воздержаться от путешествий, и опытный наставник был вынужден прислушаться к этим советам.

Проблемы с сердцем для Луческу — не новость. Еще в 2009 году он перенес сложную операцию, после которой сумел вернуться к активной тренерской деятельности и продолжить карьеру на высшем уровне. Несмотря на почтенный возраст, специалист все еще остается вовлеченным в футбольные процессы и внимательно следит за развитием игроков.

Украинским болельщикам Луческу хорошо известен по работе в киевском Динамо в 2020–2023 годах, где он завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины. Еще ранее тренер провел 12 лет во главе донецкого Шахтера, выиграв с «горняками» 22 трофея, среди которых и триумф в Кубке УЕФА.