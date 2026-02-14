Павел Василенко

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике объяснил, почему украинский центральный защитник Илья Забраний получает мало игрового времени.

«Обычно мы можем предоставить ему игровое время, но сейчас это сложнее из-за вылета из Кубка Франции. Сейчас ключевой момент сезона – нам нужны все игроки, и они должны быть готовы. Я не знаю когда, но надеюсь, что возможности будут у каждого. Такая жизнь в команде высшего уровня», – цитирует испанского специалиста ParisSG INFOS.

После 22 туров парижская команда имеет в активе 51 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. Отрыв от Ланса составляет два очка, но красно-желтые имеют игру в запасе.

В следующем туре ПСЖ дома примет главного аутсайдера первенства Мец. Матч запланирован на 21 февраля, начало игры в 22:05 по киевскому времени.

Забарный в сезоне 2025/26 годов сыграл за парижан 25 матчей во всех официальных турнирах: один гол.