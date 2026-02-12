Бывший главный тренер Барселоны Луис Энрике дал понять руководству клуба, что в случае возможного возвращения на Камп Ноу он не готов работать с двумя нынешними игроками команды.

Речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене и центральном защитнике Рональде Араухо. Энрике считает, что их статус лидеров и влияние в раздевалке могут мешать его стилю управления командой. Тренер стремится к полному контролю над коллективом и не хочет футболистов, которые могут не принять изменения своей роли.

В случае Араухо главным сомнением стали его игровые качества, особенно способность участвовать в построении атак. Энрике предпочитает защитников другого профиля. В Барселоне восприняли эти замечания как сигнал для дальнейшего планирования кадровой политики.

