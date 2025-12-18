Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин подвел итоги победного выездного матча с Талаверой (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Было важно пройти дальше, потому что Кубок — это особенный турнир, и матчи в нем всегда сложные. Я хотел бы сохранить свои ворота «сухими», но мы вышли в 1/8 финала и должны продолжать бороться за Кубок.

Поскольку половина состава отсутствовала, меня назначили капитаном, но быть капитаном Реала всегда предмет гордости. За этим стоит много тяжелой работы и времени, потраченного за кулисами.

Я благодарен своим партнерам по команде и всему клубу, которые помогли мне добраться сюда», — цитирует Лунина пресс-служба клуба.