Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин этим летом имел шанс покинуть испанский гранд. По информации DefensaCentral, последним клубом, заинтересованным в услугах голкипера, оказался английский Ньюкасл, чьи владельцы считаются одними из самых богатых в мировом футболе.

Англичане предложили аренду украинца на один сезон с выплатой в размере трех миллионов евро. Однако мадридцы отклонили это предложение, заявив, что готовы рассматривать только полноценный трансфер, стоимость которого должна составлять минимум 20 миллионов.

Сам Лунин решил остаться в Реале и в новом сезоне намерен побороться за место в основном составе, конкурируя с Тибо Куртуа.

В прошлом клубном сезоне 26-летний голкипер провел 14 матчей, в которых шесть раз сыграл на ноль и пропустил 19 мячей. В футболке сборной Украины он отыграл 16 встреч, также шесть из них завершив без пропущенных голов.