Сергей Разумовский

В саудовской Джидде уже сегодня, 11 января, состоится очередное противостояние Барселоны и Реала – команды встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч начнется в 21:00 по Киеву и станет вторым «Эль Класико» этого сезона, но уже с трофеем на кону. Турнир четвертый год подряд проходит в формате «финала четырех» и традиционно принимается Саудовской Аравией.

Обе команды подходят к решающей игре с различным игровым фоном. Барселона находится в впечатляющей форме, имея серию из девяти подряд побед с разницей как минимум в два мяча. В полуфинале каталонцы разгромили Атлетик из Бильбао со счетом 5:0, фактически сняв все вопросы еще в первом тайме. Реалу же пришлось значительно труднее: мадридцы с минимальными усилиями, но напряженно, обыграли Атлетико, проведя более энергозатратный матч и получив на день меньше отдыха перед финалом.

В составе Барселоны не сыграют Гави, Марк-Андре тер Штеген и Андреас Кристенсен, однако тренерский штаб имеет достаточно вариантов для ротации. У Реала главная интрига связана с состоянием Килиана Мбаппе, который восстанавливается после повреждения колена и может выйти с первых минут. В то же время украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, не сыграет в финале, так как остается запасным вратарем мадридского клуба.

Это будет седьмой розыгрыш Суперкубка в новом формате, а матч на стадионе King Abdullah Sports City обещает стать одним из главных событий футбольного уикенда. Финал можно будет посмотреть на платформе MEGOGO или на линейном канале MEGOGO Футбол 1.