В Джидде на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между Атлетико и Реалом. Победу со счетом 2:1 одержали футболисты Реала, которые вслед за Барселоной оформили путевку в финал турнира.

Команда Карло Анчелотти быстро захватила инициативу. Уже на второй минуте Федерико Вальверде открыл счет, воспользовавшись моментом у штрафной площади соперника. После перерыва преимущество Реала удвоил Родриго, отличившись на 55-й минуте.

Атлетико сумел почти сразу ответить. На 58-й минуте Александр Сьорлот сократил отставание и вернул интригу в матч, однако сравнять счет подопечным Диего Симеоне не удалось.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

В другом полуфинале Барселона разгромила Атлетик из Бильбао со счетом 5:0. Таким образом, в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января, встретятся Барселона и Реал. Действующим обладателем трофея является каталонский клуб, который в финале 2025 года уверенно переиграл Реал.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид 1:2

(Сьорлот 58 – Вальверде 2, Родриго 55)