Сергей Разумовский

Мадридский Реал в ближайшее время не собирается пересматривать ситуацию с основным вратарем команды. В клубе полностью доверяют бельгийцу Тибо Куртуа, которого считают бесспорным первым номером, ключевым футболистом стартового состава и одним из главных лидеров раздевалки. Именно поэтому никаких кадровых изменений на этой позиции в краткосрочной перспективе в мадридском клубе не предусматривают. Об этом сообщает The Athletic.

На фоне стабильного положения Куртуа будущее украинского вратаря Андрея Лунина выглядит не таким определенным. Несмотря на то, что голкипер остается профессиональным, принимает свою роль второго номера и имеет действующий контракт с Реалом до 2030 года, в его окружении не исключают возможного ухода. Главная причина такого развития событий заключается в желании получать больше стабильной игровой практики, которую в статусе дублера одного из сильнейших вратарей мира достичь крайне непросто.

Для самого Лунина вопрос регулярных выступлений может стать определяющим в ближайшем будущем. Украинец уже доказал, что способен надежно действовать на высоком уровне, однако в Реале его шансы на постоянное место в основе остаются ограниченными из-за бесспорного статуса Куртуа. Именно поэтому вариант со сменой клуба ради большего количества матчей выглядит вполне реалистичным, если в ближайшее время ситуация не изменится.

В случае, если Лунин все же покинет мадридский клуб, в Реале будут рассматривать два основных варианта развития событий. Первый сценарий предполагает доверие к молодому вратарю Франу Гонсалесу, который может получить шанс закрепиться в роли резервного голкипера первой команды. Второй вариант заключается в выходе на трансферный рынок, где мадридцы смогут попробовать найти более опытного вратаря, готового выполнять функции надежного дублера для Куртуа.

