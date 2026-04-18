Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) прокомментировала свою победу над немкой Татьяной Марией (WTA 63) — 6:3, 6:0 и поделилась эмоциями перед решающим матчем за титул.

В флеш-интервью на корте украинка отметила, что несмотря на разгромный счет, поединок требовал значительных физических усилий из-за специфики игры соперницы на грунтовом покрытии. Слова приводит ВТУ.

Я уже дважды играла с Татьяной на харде. Думаю, сегодня я действовала очень агрессивно, а её резаные удары не сбивали мой ритм. Понимаю, что многим теннисисткам против неё играть непросто, особенно на траве. Сегодня мы впервые встретились на грунте, и это было совсем нелегко, особенно в начале. Розыгрыши выходили затяжными, нужно было много работать ногами. Поэтому, возможно, по счёту кажется, что матч прошёл легко, но на самом деле это точно не так. Марта Костюк

Также Костюк с юмором отреагировала на свой выход в финал, вспомнив предыдущие неудачи в решающих матчах против лидеров рейтинга.

Ну, по крайней мере, на этот раз я не играю в финале против первой ракетки мира (смеется). Я проиграла три последних финала, поэтому с большим нетерпением жду завтрашнего матча. Надеюсь на вашу поддержку — она мне точно понадобится. Это всегда здорово — играть в финале, независимо от того, как все сложится. Я очень рада снова быть здесь. Марта Костюк

В финале турнира в Руане между собой встретятся две украинки — Марта Костюк и 19-летняя Вероника Подрез. Игра состоится в воскресенье, 19 апреля.