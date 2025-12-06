Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко подвел итоги матча против луганской Зари в 15-м туре Украинской Премьер-лиги (0:1).

«Наша главная проблема – отсутствие агрессии на линии атаки. Не у всех игроков, но у большинства. У Будковского был один момент, и он его реализовал. Это класс нападающего.

Играли против довольно сильного соперника, физически сильного. Мы должны были гнуть свою линию, должны были их раскачивать, пытаться их вытягивать, создавать им неудобства, но счет на табло. То же самое было с Вересом и Металлистом 1925. Нам не хватает реализации», – цитирует Лупашко пресс-служба клуба.