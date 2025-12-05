Сергей Разумовский

В 15-м туре украинской Премьер-лиги Заря номинально дома минимально победила Карпаты.

Команды провели довольно осторожный матч, в котором номинальные хозяева быстрее и увереннее вошли в игру. Луганская команда постепенно перехватила инициативу и на 28-й минуте вышла вперед: Будковский замкнул одну из атак Зари, выведя свою команду вперед точным ударом. После пропущенного гола Карпаты пытались отвечать своими контратаками, но защита Зари успевала нейтрализовать большинство попыток львовян.

Во втором тайме игра стала жестче и более нервной, Карпаты активнее пошли вперед в поисках ничьей, имели больше владения, но Заря атаковала острее. Будковский стал центральной фигурой игры: форвард, кроме забитого мяча, успел «отметиться» в протоколе еще и желтой карточкой, полученной за фол в заключительные минуты. Несмотря на напряжение в концовке, подопечные Виктора Скрипника удержали положительный результат.

Заря набрала 23 очка и на четыре балла оторвалась от Карпат. Интересно, что Динамо (20) опустилось уже на восьмую позицию.

УПЛ, 15-й тур

Заря – Карпаты 1:0

Гол: Будковский, 28

Заря: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Яньич, Вантух (Малыш, 69), Кушниренко, Мичин (Башич, 75), Анджушич, Слесарь (Дрышлюк, 90+3), Будковский, Попара.

Карпаты: Домчак, Сыч, Бабогло, Педросо, Миро́щниченко, Танда, Альварес (Пауло Витор, 63), Чачуа, Федор (Карабин, 63), Краснопир (Костенко, 90+2), Бруниньо.

Предупреждения: Будковский, 85 – Бабогло, 81

Обзор матча будет доступен на странице события Заря – Карпаты.