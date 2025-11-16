Карпаты не планируют изменений на тренерском мостике до завершения осенней части сезона, сообщает «ТаТоТаке».

Руководство клуба до конца года даст доработать главному тренеру зелено-белых Владиславу Лупашко, который находился под давлением результата в последних матчах Карпат.

Источник предполагает, что ситуация с Лупашко влияет на трансферную политику, так как Карпаты не имеют четкой стратегии относительно будущих приобретений зимой.

Карпаты после 12 туров набрали 15 очков и оторвались от зоны переходных матчей.

