Лупашко ведет переговоры с зарубежным клубом
Специалист сообщил подробности
около 2 часов назад
Фото - ФК Карпаты
Украинский тренер Владислав Лупашко прокомментировал возможное сотрудничество с Актобе в комментарии изданию Legalbet.kz.
«Из Актобе действительно ведутся некоторые переговоры, но я в них непосредственно не участвую, поэтому назвать что-то конкретное не могу.
Интересно ли мне работать в Казахстане? Для меня важен не столько регион, сколько проект. Главное, чтобы клуб создавал условия для совместного развития. Все возможно».
Лупашко возглавлял Карпаты с лета 2024 года по 31 декабря 2025 года. Также 39-летний специалист тренировал Ингулец.