Украинский тренер Владислав Лупашко прокомментировал возможное сотрудничество с Актобе в комментарии изданию Legalbet.kz.

«Из Актобе действительно ведутся некоторые переговоры, но я в них непосредственно не участвую, поэтому назвать что-то конкретное не могу.

Интересно ли мне работать в Казахстане? Для меня важен не столько регион, сколько проект. Главное, чтобы клуб создавал условия для совместного развития. Все возможно».