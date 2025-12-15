Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко подвел итоги матча 16 тура УПЛ против Полесья (2:3). Его слова приводит УПЛ ТБ.

Ехали не за ничьей даже, но понимали уровень соперника. Хотели отыграться и сравнять счет. Не удалось. Пропустили подряд два гола против такого оппонента, но важно не опускать руки ради тех фанатов, кто приехал на стадион. Команда не сдавалась, и я считаю, что мы должны были забить третий мяч. Голы – большая проблема команды. У нас сложный период.

Есть давление на игроков и штаб. Чувствуешь, что остался один против всех и против всего, что говорят о тебе. Будто ты один остался, и это давит на игроков. Хочу поблагодарить жену, которая всегда со мной и поддерживает. И спасибо ребятам за работу. Когда сложные ситуации, то все разваливается обычно. У нас этого нет, и это показатель, что у нас хорошая атмосфера и все на уровне, - рассказал Лупашко.