Павел Василенко

В мире современного футбола, где царят миллиарды, роскошь и спонсорские контракты, время от времени появляется история, напоминающая нам о сути спорта – страсть, труд и мечты.

Именно это и произошло на Клубном чемпионате мира в США, где любительская команда из Новой Зеландии Окленд Сити сыграла вничью (1:1) с аргентинским грандом Бока Хуниорс.

Но это был не рядовой матч – это был настоящий футбольный подвиг трудящихся против звезд, и для игроков клуба с «края света» он принес финансовое чудо – 930 тысяч евро, что является крупнейшим денежным призом в истории клуба.

Для большинства футбольных клубов эта сумма кажется жалкой, но не для команды, игроки которой зарабатывают лишь 84 евро в неделю. Резервный вратарь Себастьян Сиганда, который обычно работает чистильщиком бассейнов и джакузи, попросил отпуск, чтобы иметь возможность сыграть на Клубном чемпионате мира.

«Я попросил отпуск на работе, чтобы поиграть. Если бы я этого не сделал, мне пришлось бы уволиться. Мне не заплатили за время, проведенное в Америке», – сказал Сиганда.

Несмотря ни на что, радости не было недостатка – вся команда поделится деньгами.

«Награда достаётся всем игрокам и персоналу», – добавил Сиганда в эфире DSports Radio.

Героем вечера стал Кристиан Грей, учитель физкультуры из начальной школы в Окленде, который забил гол стоимостью 930 тысяч евро на 52-й минуте. Он не преувеличивал своё празднование – это был гол учителя, который жил мечтой, а не миллионера.

В отличие от футбольного клуба Окленд, главной команды города, которая выступает в австралийской лиге А и предлагает зарплату в размере 65 000 евро в год, Окленд Сити играет в региональной лиге, и игроки получают около 93 евро за игру.