Вингер любительского Агротеха Алексей Чичиков после победы в матче 1/32 финала Кубка Украины против Эпицентра (1:1; 7:6 – пен.) рассказал, что перед этим команда была задействована в сборе арбузов для фирмы-спонсора клуба.

«Агротех» – действующий обладатель Кубка Украины среди любителей. Конечно, не хотелось сойти с дистанции уже после первого матча. Хотя прекрасно осознавали, что бросить вызов «Эпицентру» будет очень сложно. Ведь в отличие от наших соперников, которые полтора месяца готовились к дебюту в УПЛ, мы вообще не проводили совместных тренировок.

Дело в том, что в «Агротехе» собраны футболисты из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, и собраться нам очень проблематично. Тем более, что практически для всех моих одноклубников футбол – это хобби.

Достаточно сказать, что последнюю неделю почти вся команда была задействована на сборе арбузов в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором нашего клуба. Не случайно, что в середине второго тайма мы сдали физически, и гости перехватили инициативу. К счастью, удалось выстоять, и судьба противостояния решалась в футбольной лотерее.

Знали, что «Эпицентр» – новичок УПЛ, довольно неплохо укомплектованный, есть легионеры. Подоляне прошли все этапы подготовки. Знали, что с нами в атаке будут играть новобранцы – Андрей Борячук из «Шахтера» и Владислав Супряга из «Динамо», что у команды известный наставник – Сергей Нагорняк.

Мы придерживались привычной схемы 4–3–3, но Мизенко настраивал действовать компактно, как можно выше встречать гостей, осложнять им контроль мяча. Считаю, что мы были более мотивированы, и это помогало активнее действовать в переходной фазе. Создали больше голевых моментов, и один из них мне удалось реализовать. Немного обидно, что вскоре пропустили. Однако большего сопернику не позволили.

Помог нам кубковый характер, желание в каждом эпизоде действовать через не могу. Вспоминается, что-то подобное я пережил в 2009 году, когда в составе «Ворсклы» стал обладателем Кубка Украины. Тогда полтавчане неожиданно в финале обыграли «Шахтер», которого все считали фаворитом. Мы сейчас также пишем историю с «Агротехом», и хочется доказать, что есть еще порох в пороховнице.

Что касается отработки пенальти, есть и индивидуальные занятия, и поэтому кто-то при желании мог специально тренировать пробитие пенальти. И, опережая события, скажу, что в этой футбольной лотерее «Агротех» выглядел увереннее. Вот почему и стал обладателем счастливого билета.

Сложилось впечатление, что клубный босс был уверен, что мы не подведем, и обо всем позаботился заранее. Поскольку хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции, то желательно избежать встречи с представителями Первой лиги и УПЛ, - рассказал Чичиков в интервью Sport.ua.