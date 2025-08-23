Сергей Стаднюк

Завершилась половина матчей 1/32 финала Кубка Украины.

Полтава в гостях разгромила любительский Айрон. Единственный гол хозяев забил Надричный во втором тайме, сравняв счёт. Он оставался таким до 76-й минуты, после чего представитель УПЛ катком прошелся по сопернику, забив ещё четыре мяча. Отличились за полтавцев Марусич, Онищенко (дважды), Пидлепич и Плахтирь.

Фазенда достойно сопротивлялась Металлургу Запорожье, но всё же уступила с минимальным счётом. Судьбу поединка решил точный удар Иродовского на 76-й минуте.

В поединке между Олимпией Савинцы и Вильховцами основное время завершилось вничью 1:1. Хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Руденко. Однако автогол Абрамова сравнял счёт после мяча Шостака. В серии пенальти сильнее оказалась Олимпия – 3:1.

Денгофф и Прикарпатье подарили настоящую драму – матч завершился вничью 2:2, а в серии пенальти команды били даже вратари. Николайчук неожиданно открыл счёт, а Гуренко сравнял на последней минуте. У гостей отличились Цюцюра и Барчук, а решающая серия закончилась в пользу любителей – 11:10.

Агротех и Эпицентр также разошлись миром, и судьбу противостояния решила очередная серия 11-метровых. В составе хозяев забил Чичиков, а за гостей отличился Миронюк, а во время игры дебютировал арендованный у Динамо нападающий Владислав Супряга. В итоге неожиданную победу над новичком УПЛ со счётом 1:1 (7:6) одержал любительский Агротех.

Главная сенсация произошла в Одессе, где перволиговый Черноморец одолел Зарю из УПЛ. Хозяева открыли счёт благодаря голу Лопиренка, а после ответа Будковского решающий мяч забил Хобленко, подарив команде из второго дивизиона громкую победу.

Полтава, Металлург, Олимпия, Денгофф, Агротех и Черноморец вышли в 1/16 финала Кубка Украины и узнают своих соперников после жеребьёвки.

Кубок Украины, 1/32 финала

Айрон – Полтава 1:5

Голы: Надричный, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Пидлепич, 81, Плахтирь, 83

Фазенда – Металлург Запорожье 0:1

Гол: Иродовский, 76

Олимпия Савинцы – Вильховцы 1:1 (3:1 – пен.)

Голы: Абрамов, 58 (автогол) – Шостак, 28

Удаление: Руденко, 45 (Олимпия, второе ЖК)

Денгофф – Прикарпатье 2:2 (11:10 – пен.)

Голы: Николайчук, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Агротех – Эпицентр 1:1 (7:6 – пен.)

Голы: Чичиков, 65 – Миронюк, 83

Черноморец – Заря 2:1

Голы: Лопырёнок, 11, Хобленко, 77 – Будковский, 51

Черноморец: Ющишин, Ракицкий, Кратов, В. Ермаков (Скляр, 67), Райс (Скиба, 85), Осман, Пшеничнюк (Рязанцев, 46), Робакидзе (Романюк, 46), Лопырёнок, Хобленко, К. Попов (М. Когут, 62)

Заря: Турбаевский, Вантух (Жуниор Рейс, 69), Янич (Эскинья, 58), Джордан, Пердута, Мичин, Попара (Дрышлюк, 69), Руан, Маткевич (Анджушич, 58), Будковский (Саленко, 78), Слесарь