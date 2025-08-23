Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк прокомментировал переход нападающего Динамо Владислава Супряги на правах аренды. Его слова приводит Tribuna.

Я переговорил с футболистом, а руководители решали всё с руководством Динамо. Влад выразил желание, мы нашли общий язык. Парень сейчас в психологически не лучшем состоянии, но я знаю его ещё по работе в Днепре. Возможно, удастся нам друг другу помочь, - рассказал Нагорняк.

На данный момент Эпицентр занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка в трех матчах.

В 4 туре УПЛ команда Сергея Нагорняка сыграет на выезде против ковалёвского Колоса (30 августа).

