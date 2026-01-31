Известная оценка Малиновского после проигранного матча с Лацио
Руслан был одним из лучших в своей команде
около 1 часа назад
Руслан Малиновский/фото: Дженоа
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил оценку за матч 23 тура Серии А 2025/26 против Лацио (2:3).
Статистический портал WhoScored поставил хавбеку 6.9 баллов. Малиновский провел на поле 87 минут, реализовал пенальти на 67-й минуте и получил желтую карточку на 64-й.
Лучшим игроком встречи стал автор второго гола Дженоа Витинья, который получил оценку 7.9.
После 23 туров Дженоа набрала 23 очка и находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета команду отделяет шесть баллов. В сезоне 2025/26 Руслан Малиновский провел за клуб 22 официальных матча, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.