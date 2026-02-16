Малиновский: «Мы продолжаем бороться за результаты, впереди еще много матчей»
Украинец отреагировал на последний матч своей команды
около 2 часов назад
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал матч 25-го тура Серии А против Кремонезе (0:0).
«Ми створили багато моментів, грали добре. Можливо, нам не вистачило останнього пасу. Я роблю все можливе у кожній грі, але один матч проходить краще, а інший – гірше. Це очко для нас після двох важких поразок: ми продовжуємо боротися за результати, попереду ще багато матчів», – цитує українця видання Buoncalcioatutti.
32-летний Малиновский в текущем сезоне провел 24 матча за Дженоа, забив пять голов и отдав три результативные передачи.
На данный момент команда украинца занимает 16-е место турнирной таблицы Серии А, имея в активе 24 очка.
В следующем туре чемпионата 22 февраля Дженоа сыграет дома против Торино.