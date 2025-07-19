Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от подготовки Дженоа к новому сезону в Серии А, а также высказался о роли, которую может занять в команде.

Как отметил Руслан, главный тренер Патрик Вийера рассматривает возможность использовать его как глубинного плеймейкера. Также Малиновский дал оценку новичкам команды, в частности возрастным игрокам, которые присоединились к «грифонам» в это межсезонье.

«В этой команде много лидеров, в прошлом сезоне я сыграл только десять матчей. Мне нравится идея быть одним из лидеров, примером для младших и помощью тем, у кого есть опыт, но только что присоединился. Лидеры важны, но самое главное — быть командой. Это роль, которая мне нравится. Если тренер считает, что я могу хорошо действовать там — я в его распоряжении. В карьере играл на разных позициях: в сборной — на позиции «восьмерки», в Аталанте — выше, в прошлом сезоне играл и перед обороной. Для меня это не проблема. Я понял, чего Мистер от меня хочет, так что мне нужно просто качественно тренироваться», — цитирует слова 32-летнего украинца TUTTO mercato WEB со ссылкой на Il Secolo XIX.

Прошлый сезон для украинца сложился непросто — он получил серьезную травму осенью и смог провести за Дженоа лишь 10 матчей (412 минут), отметившись тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Малиновский вынужденно сошел с тренировки Дженоа.