Павел Василенко

Дженоа официально объявила о назначении легенды Ромы Даниэле Де Росси новым главным тренером клуба. Это произошло перед матчем с Фиорентиной в Серии А в ближайшее воскресенье.

Де Росси подписал краткосрочный контракт до конца сезона 2025/26 годов с возможностью продления в случае, если Дженоа избежит вылета в Серию B.

Дженоа станет третьей командой, которую Де Росси будет тренировать после завершения карьеры игрока. До этого он возглавлял СПАЛ в Серии B и Рому в Серии А в 2024 году.

«Грифоны» занимают 18-е место в Серии А, набрав шесть очков в первых десяти матчах сезона, включая одну победу, три ничьи и шесть поражений. Под руководством предыдущего главного тренера Патрика Виейры команда не выиграла ни одного из девяти матчей чемпионата до его увольнения ранее этой недели.

Игроком Дженоа является украинский полузащитник Руслан Малиновский.