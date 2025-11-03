Сассуоло в рамках 10 тура Серии А дома принимал Дженоа. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды Руслана Малиновского.

Команда украинца приехала на этот матч после увольнения с поста главного тренера Патрика Виейра. Тренерский дуэт Роберто Мурджита и легенды Дженоа Доменико Кричито сделал все, чтобы прервать безвыигрышную серию в чемпионате.

Все началось для гостей с фирменного гола Малиновского. Руслан перед ноябрьскими матчами сборной в отборе на ЧМ-2026 удачно сыграл на подборе и своей пушкой отправил мяч в сетку. Для Руслана это взятие ворот стало первым в сезоне.

Сразу после перерыва Сассуоло удалось сравнять счет. За дело взялась живая легенда клуба Берарди, которого забыли на дальней штанге игроки Дженоа.

Однако этим вечером судьба вознаградила Малиновского и его компанию. В конце встречи Эстигор принес Дженоа первую победу в Серии А.

Серия А. 10 тур

Сассуоло - Дженоа 1:2

Голы: Берарди, 47 - Малиновский, 18, Эстигор, 90+3

