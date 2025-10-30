В рамках девятого тура итальянского чемпионата состоялась встреча между Дженоа и Кремонезе, которая завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил оценки от местных журналистов за игру против Кремонезе.

«Сегодня вечером он совсем не был похож на того игрока, которого мы видели в Турине и от которого мы ожидаем удачного паса или, еще лучше, удара со штрафного. Он старается, но не находит для этого пространства и даже промахивается несколько раз. Вечер, который лучше забыть. Оценка – 5», – отметил обозреватель сайта Genoa News 1893 Франко Аванчини.

Генуэзский клуб продолжает неудачную серию и до сих пор не знает побед в текущем сезоне, набрав лишь три очка и замыкая турнирную таблицу Серии А.

32-летний украинец в этом чемпионате провел девять матчей и отметился одной результативной передачей.