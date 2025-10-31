Главный тренер Дженоа Патрик Виейра может быть отправлен в отставку, не выиграв ни одного матча в Серии А.

Кроме наставника генуэзцев под угрозой увольнения находится и спортивный директор Марко Оттолини, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стратегия клуба заключается в том, чтобы сначала назначить нового спортивного директора, который уже и примет окончательное решение о будущем французского тренера.

Если генуэзцы решат убрать Виейру, команду украинца Руслана Малиновского возглавит временный наставник из молодежных команд.

