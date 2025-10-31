Под тренером Малиновским зашаталось кресло в Дженоа
Команда украинца проваливает старт сезона
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Главный тренер Дженоа Патрик Виейра может быть отправлен в отставку, не выиграв ни одного матча в Серии А.
Кроме наставника генуэзцев под угрозой увольнения находится и спортивный директор Марко Оттолини, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стратегия клуба заключается в том, чтобы сначала назначить нового спортивного директора, который уже и примет окончательное решение о будущем французского тренера.
Если генуэзцы решат убрать Виейру, команду украинца Руслана Малиновского возглавит временный наставник из молодежных команд.
Дженоа с Малиновским на поле не нашла аргументов против новичка Серии А.