Малиновский останется без тренера? Трабзонспор без украинца проиграл второй матч подряд, несмотря на гол Салаха
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В третьем туре турецкой Суперлиги Амедспор на своем поле победил Трабзонспор со счетом 2:1. Хозяева пропустили первыми, однако еще до перерыва сравняли счет, а в концовке встречи забили решающий мяч.
Трабзонспор вышел вперед уже на 11-й минуте. Салах воспользовался созданным моментом и поразил ворота Амедспора.
Хозяева быстро отреагировали на пропущенный мяч и еще до окончания первого тайма восстановили равновесие. В компенсированное время хозяева получили право на пенальти, однако Дьяня не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Тем не менее, футболисты Амедспора первыми успели на добивание, а Сор отправил мяч в сетку.
Во второй половине встречи обе команды пытались склонить чашу весов в свою пользу. Трабзонспор стремился снова выйти вперед, но в итоге именно хозяева забили решающий гол. На 90-й минуте Гифт Орбан воспользовался своей возможностью и принес Амедспору волевую победу со счетом 2:1.
В составе Трабзонспора не сыграли украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов. Полузащитник и защитник пропустили матч из-за травм.
До лета за Амедспор выступал украинский защитник Александр Сирота. Таким образом, его бывшая команда динамовца одержала важную победу над Трабзонспором.
После трех туров Трабзонспор имеет в активе по одной победе, ничьей и поражению. Команда набрала четыре очка и находится в середине турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Чемпионат Турции, третий тур
Амедспор – Трабзонспор 2:1
Голы: Сор, 45+5, Гифт Орбан, 90 – Салах, 11