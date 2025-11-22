Кальяри и Дженоа устроили голевую перестрелку в матче 12 тура Серии А. Матч на Сардинии закончился со счетом 3:3.

Обе команды взялись за дело после стартового свистка. Команды обменялись голами Витиньи и Борелли, а в конце первого тайма Малиновский роскошной диагональю отдал пас на Торсбю, а норвежец в касание отправил мяч Эстигору, который во второй раз вывел Дженоа в лидеры.

После перерыва Кальяри впервые вышел вперед благодаря Эспозито. В конце матча Дженоа нашел свой третий гол, который принес команде Малиновского ничью.

Заключительные минуты генуэзцы доигрывали в меньшинстве после удаления Нортона-Каффи.

Малиновский в матче против Кальяри отыграл 88 минут.

Серия А. 12 тур

Кальяри - Дженоа 3:3

Голы: Борелли, 33, 60, Эспозито, 43 - Витинья, 18, Эстигор, 41, Мартин, 83