Сергей Разумовский

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган фактически подтвердил подготовку одного из самых резонансных трансферов клуба в это летнее межсезонье. По его словам, турецкая команда уже оформила переход украинского полузащитника Руслана Малиновского, который в данный момент выступает за Дженоа. Об этом сообщает NTV Spor.

В своем комментарии Доган прямо указал, что клуб уже закрыл два трансфера. Среди них он назвал Малиновского и Карадениза. Также президент Трабзонспора добавил, что в ближайшие дни команда планирует объявить и о других усилениях, а переговоры по новым переходам продолжаются. В то же время он воздержался от раскрытия других имен, однако дал понять, что клуб продолжает активно работать на трансферном рынке и намерен усилить состав еще несколькими исполнителями.

Если слова президента соответствуют фактическому положению дел, трансфер Малиновского можно считать практически решенным. Для Трабзонспора это может стать очень важным усилением в центре поля, ведь украинец обладает значительным международным опытом, хорошим видением игры, мощным ударом и умением влиять на атакующие действия команды.

Руслан Малиновский стал игроком Дженоа в 2023 году, когда присоединился к итальянскому клубу на правах аренды. Уже следующим летом генуэзцы выкупили его контракт за 7,7 миллиона евро, окончательно оформив права на футболиста. В нынешнем сезоне 32-летний украинский полузащитник провел 31 матч, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи, проводя самую результативную для себя кампанию.

В случае завершения перехода Малиновский пополнит украинское представительство в Трабзонспоре. В настоящее время за турецкий клуб уже выступают Александр Зубков и Арсений Батагов, так что Руслан может стать еще одним украинцем в составе команды.

В то же время стоит упомянуть, что зимой состав Трабзонспора покинул Данило Сикан, перейдя в бельгийский Андерлехт. Воспитанник Шахтера до недавнего времени был третьим украинцем в составе турецкого клуба.