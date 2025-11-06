Ман Сити разгромил Боруссию Д в матче 4 тура Лиги чемпионов. Матч в Манчестере завершился со счётом 4:1.

Команда Хосепа Гвардиолы ещё в первом тайме сняла все вопросы о победителе. Дортмунд в течение получаса трижды доставал мяч из сетки собственных ворот.

Начало разгрома положили дубль Фодена и Холанд, огорчив бывшую команду. После перерыва Фил отметился дублем, доведя счёт до разгромного.

В заслугу Боруссии удалось организовать гол престижа, который записал центрбек гостей Антон.

Финальную точку в встрече поставил Шерки, который в добавленное время установил итоговый результат матча.

Лига чемпионов. 4 тур

Манчестер Сити - Боруссия Д 4:1

Голы: Фоден, 22, 57, Голанд, 29, Шерки, 90+1 - Антон, 72