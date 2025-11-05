3 тур основного этапа Лиги чемпионов подарил очередную серию противостояния между Ливерпулем и Реалом. Сливочные, как и год назад, посетили Туманный Альбион, но взять реванш за поражение не удалось.

Единственного гола хавбека Ливерпуля Мак Аллистера хватило команде Арне Слота, которая после серии неудачных результатов начала снова приходить в себя. Наставнику Реала Хаби Алонсо, который в середине 00-х выступал за мерсисайдцев, не удалось взять очки на фоне кризисного соперника

Лига чемпионов. 3 тур

Ливерпуль - Реал 1:0

Гол: Мак Аллистер, 61

Арсенал на выезде разгромил Славию, одержав четвертую победу подряд в Лиге чемпионов.