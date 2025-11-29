Манчестер Сити дожал Лидс, Брентфорд с Ярмолюком победил Бернли
Украинец вышел на замену
около 14 часов назад
Егор Ярмолюк. Фото - Getty Images
В матче 13-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле обыграл Бёрнли со счётом 3:1.
Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк вышел на замену на 85-й минуте.
Брентфорд занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 19 очков.
Манчестер Сити дома вырвал победу у Лидса – 3:2. «Горожане» на данный момент находятся на второй позиции с 25 баллами.
АПЛ, 13-й тур
Брентфорд – Бёрнли – 3:1
Голы: Тьяго, 81 (пенальти), 86, Уаттара, 90+2 – Флемминг, 85 (пенальти).
Манчестер Сити – Лидс – 3:2
Голы: Фоден, 1, 90+1, Гвардиол, 25 – Калверт-Льюин, 49, Нмеча, 68.
Сандерленд – Борнмут – 3:2
Голы: Ле Фе, 30 (пенальти), Траоре, 46, Бробби, 69 – Адли, 7, Адамс, 15.
Поделиться