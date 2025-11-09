Брентфорд в рамках 11 тура АПЛ встречался с Ньюкаслом. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:1.

Хозяевам удалось перевернуть матч, который не складывался в их пользу. Ньюкасл усилиями Барнса. Харви обошел нескольких оппонентов и пробил мимо Келлехера.

Во втором тайме Ньюкасл смог не только сравнять счет, но и вырвать победу. Шаде после начала второй 45-минутки восстановил паритет на табло, а затем настал звездный час Игора, который оформил дубль в ворота «сорок».

Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк получил практику перед командировкой в расположение команды Сергея Реброва, отыграв 84 минуты.

АПЛ. 11 тур

Брентфорд - Ньюкасл 3:1

Голы: Шаде, 56, Игор, 78, 90+5

