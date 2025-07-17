Уже следующим летом заканчивается контракт итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с французским ПСЖ, и сейчас стороны ведут переговоры о возможном продлении сотрудничества. Пока что вопрос остается открытым, 26-летний вратарь неизбежно будет в центре внимания трансферных слухов.

Интерес со стороны лондонского Челси давно не является сенсацией, однако теперь в борьбу за игрока готовы включиться и другие топ-клубы, в частности Манчестер Сити и мюнхенская Бавария, об этом сообщил Николо Скира.

Главной проблемой может стать уровень заработной платы: в Париже Доннарумма получает 12 миллионов евро в год, тогда как ПСЖ намерен снизить эту сумму в новом контракте.

В прошлом сезоне итальянец провел 47 матчей, пропустил 43 мяча и в 17 встречах сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что ПСЖ возобновит переговоры с Борнмутом по поводу Забранного.