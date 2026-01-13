Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился впечатлениями после победы своей команды в 1/32 финала Кубка Англии над Барнсли со счетом 4:1.

«Хорошая победа. Дело не только в игре, но и в результате. Мы хотели пройти в следующий раунд, и мы это сделали. Четыре красивых гола. Удары из-за пределов штрафной площадки — не всегда легко пробить оборону соперника, для любой команды в мире, но точно не для нас.

У нас есть несколько способов забить — стандартные положения, удары из-за пределов штрафной площадки, выходы один на один. Сегодня мы увидели удар из-за пределов штрафной и выход один на один от Фрімпонга.

И в заключение, третий гол мы увидели индивидуальное мастерство Кертиса, Юго и Флориана, которое привело к красивому голу. Так что да, мы забили несколько красивых голов», — рассказал Слот.